Reprodução Rachel Sheherazade faz festa após eliminação de Jenny em A Fazenda 15

A jornalista Rachel Sheherazade fez questão de exibir a pequena festa para comemorar a eliminação de Jenny Miranda em "A Fazenda 15". Através do X, antigo Twitter, a ex-peoa refletiu sobre a "lei do retorno". Nesta quinta-feira (2), a mãe de Bia Miranda deixou a competição com rejeição do público.

Rivais dentro do reality rural, Rachel Sheherazade apareceu com um vestido brilhante, maquiada e bebendo um coquetel para celebrar a rejeição de Jenny Miranda.

"A lei do retorno é um princípio que afirma: toda ação gera consequências. É como dizem: 'nunca falha'", dedicou.

Para completar o contexto, a jornalista escolheu como trilha sonora do vídeo a música de Anitta "Show das Poderosas".

Nos comentários, fãs celebraram junto com a ex-peoa. "NÓS TE VINGAMOS", escreveu um. "Te amooo rachel, foi tudo por você", declarou outro.

A lei do retorno é um princípio que afirma: toda ação gera consequências. É como dizem: “nunca falha”.🍸 pic.twitter.com/Fr3LbGZHid — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) November 3, 2023