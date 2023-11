Reprodução Cariúcha revela motivo da inimizade com Lucas Souza: 'Preconceituoso'

A funkeira Cariúcha revelou nesta quinta-feira (2) o motivo da inimizade com Lucas Souza antes mesmo de entrar em "A Fazenda 15". A declaração acontece após a ex-participante ser citada em brigas recentes dos peões do reality.



Nos Stories do Instagram, Cariúcha revelou que antes do programa da Record Lucas teria se recusado a fazer parceria com a cantora devido ela ter muitos fãs da comunidade LGBTQIA+.

"O Lucas nunca quis ser meu amigo, porque ele não quis associar a imagem dele a gays e a meninas trans, porque ele falava [isso] para todo mundo, para contratante, para evento. Por isso que a minha maior raiva é porque ele se desfaz da minha comunidade, da minha filha, que é travesti. Por isso que eu não gosto dele", acusou.

Cariúcha ainda comparou o peão com a ex-mulher Jojo Todynho, já criticada por não apoiar a comunidade LGBTQIA+.

"Ele falava tanto da Jojo, mas acho que era ele que era o preconceituoso, porque ele sempre falou que não queria andar comigo, não queria fazer evento comigo para contratante, [falava] 'não quero ser associado a Cariúcha porque ela só vive cheio de viado e de trans'", declarou.

Cariúcha lamentou a situação e apontou que em diversas vezes foi barrada em eventos porque levaria a filha de consideração que é transexual.

"Quantas vezes a minha filha já chorou porque pessoas não queriam ela em certos lugares. E isso me machuca muito, mexe comigo, [ma] não mexe com a minha filha e não mexe com as minhas gays. Quantas vezes pessoas se desfizerem da minha filha, quantas vezes eu deixei de ir para eventos porque pessoas não quiseram que minha filha fosse pelo simples fato dela ser transexual".

Cariúcha: "Ele [Lucas] nunca quis ser meu amigo, pq ele não quis associar a imagem dele à gays e a meninas trans (...) Minha maior raiva dele é pq ele se desfaz da minha comunidade, da minha filha (...) Ele falava tanto da Jojo, mas acho que era ele o preconceituoso." #AFazenda pic.twitter.com/ZRu1WtDvBd — Haftas Arden (@HaftasArden) November 2, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.