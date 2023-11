Reprodução Simioni intima Galisteu a desmentir peoa: 'Da mesma forma que eu fui'

A ex-peoa Kamila Simioni intimou a apresentadora Adriane Galisteu a desmentir a participante de "A Fazenda 15" Marcia Fu. Nesta quinta-feira (2), a última eliminada reclamou de uma conversa que Marcia Fu teve com o atleta Radamés.



Recentemente, Márcia Fu falou para Radamés que Simioni uma vez lhe alertou que o jogador de futebol tinha "outros olhos" para a mais velha. Kamila Simioni contestou a fala e apontou que essa conversa com Márcia Fu nunca existiu.

"Gostaria muito que neste momento houvesse também alguma fala desmentindo o que eu estou falando ou confirmando que eu tive algum dia esse tipo de conversa com a Márcia. Isso nunca aconteceu. Eu nunca tive esse tipo de conversa com a Márcia. Muito pelo contrário, a gente conversava outras coisas", se defendeu.

Simioni ainda apontou que a ex-jogadora de vôlei tem "atitudes horríveis e maldosas" dentro da casa.

"Estou aqui de fora acompanhando pouco por falta de tempo, mas o que precisa chegar até mim tem chegado. Então, da mesma forma que eu fui desmentida lá dentro, eu gostaria que você se pronunciasse agora, falando que nunca existiu esse tipo de conversa entre eu e a Márcia", pediu.



