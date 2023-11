Reprodução Equipe aciona VAR após Black culpar carência de Kally por 'confusão'

Após Cezar Black fazer uma análise sobre a relação com Kally Fonseca e culpar a carência da peoa pela nutrição de sentimentos românticos, a equipe da cantora se manifestou nesta quinta-feira (2) apontando situações em que o enfermeiro teria incentivado o contexto amoroso.

Nesta tarde, Cezar Black apontou que teria deixado explícito que não estava aberto para se envolver com alguém no programa. "Eu falei para ela: 'Tenho uma pessoa lá fora'. Ela sempre soube. Sempre deixei claro para todo mundo. Que eu não vim aqui para ficar com ninguém. Ter relacionamento. Isso para mim é fora de qualquer possibilidade, fora de cogitação. Essa resenha da gente ficar muito próximo, sentar... Entre a gente do paiol, a gente tem muito essa coisa de carinho um com o outro".

O enfermeiro alegou que nunca deu oportunidades que levassem Kally a pensar que eles poderiam desenvolver um romance. Ele também culpou a carência da cantora pela nutrição de sentimentos românticos.

"Aí acho que por conta de atitudes minhas, de carinho com ela, de amizade, de querer proteger, de entrar em brigas e por conta da carência, e da parte dela exclusivamente, ela pode ter realmente, por conta desse carinho de amigos, confundido as coisas, como um carinho de homem para mulher", refletiu.

A análise do peão não agradou os administradores de Kally, que se manifestaram na conta da cantora relembrando situações em que o enfermeiro teria incentivado uma abordagem romântica na relação entre ele e ela.

"Black está na casinha da árvore falando sobre Kally. Disse para os meninos que desde que Kally confessou estar sentindo algo por ele, ele não ilude e nem dá corda. Corta para ONTEM mesmo ele zoando e chamando a Kally para o PowerCouple, reality de casal. Alicia até o repreendeu na hora. Black, você não é tão inocente nessa história!", acusou.

O perfil da peoa também publicou um vídeo onde Cezar Black encena beijar Kally. "Como ele fala que não alimenta isso?", questionou.

Black simulando beijar Kally ontem depois da live do fazendeiro. Como ele fala que não alimenta isso? pic.twitter.com/Gn8ue1CIOc — Kally Fonseca 👄 (@kallyfonsecaof) November 2, 2023









