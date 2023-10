Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca e Zé Felipe com as filhas Maria Flor e Maria Alice

Na última segunda-feira (30), a influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para explicar aos seguidores que resolveu adotar uma medida de controle relacionada à exposição das filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano, no mundo virtual.



Ela explica que não deixará os comentários das publicações em que as filhas aparecem abertos aos mais de 44 milhões de seguidores que a seguem apenas no Instagram. “A partir de hoje, os posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados”, revela.



“Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam. Meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas tem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais. Por isso, prefiro desativar os comentários das postagens delas”, explica.



A influenciadora , no entanto, destaca que continuará compartilhando o dia a dia com as duas primeiras filhas: “Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas irei postar dessa forma [com comentários desativados]. Espero que vocês, que gostam de nós, entendam”.

