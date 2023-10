Reprodução Instagram - 31.10.2023 Nataly Castro

Conhecida pelo nicho de viagens, a influenciadora Nataly Castro, de 29 anos, retornou para as plataformas digitais na última segunda-feira (30). Ela, que viaja pelo continente africano, foi dada como desaparecida pela própria assessora, Nayane Carolline, através de um comunicado nas redes sociais, publicado no último domingo (29).



“Sofri assédio em uma das fronteiras e tive que mudar a rota para não ser seguida ou acontecer algo. O último vídeo que enviei para minha família foi chorando após o assédio e, em seguida, fiquei sem contato”, relata.



De acordo com Nataly, como ela está em locais que a “população vive abaixo da linha da pobreza” o “acesso à internet é reduzido” e, por essas razões, a comunicação com os familiares dela foi interrompida. A influenciadora pontua que não se alimenta bem e está com dificuldades para ir ao banheiro.



“Estou literalmente destruída. Quando você está na estrada, você se alimenta mal. Uma coisa bem pessoal: não estou conseguindo ir ao banheiro há uma semana. Tem alguns lugares que eu não quero comer a comida, porque não sei a procedência”, explica.



Segundo ela, em algumas fronteiras pelas quais passou, as situações foram ainda mais precárias. “Tinha rato e barata. Tomei banho de caneca, banho gelado. Umas situações que eu fico: ‘Caraca, eu precisava passar por isso?’”, acrescenta.

Confira o pronunciamento de Nataly Castro na íntegra: