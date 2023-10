Reprodução/ Instagram Virginia Fonseca acorda com alergia no rosto e reclama: 'Coçando'

Nesta quinta-feira (26), Virginia Fonseca acordou com uma alergia intensa na região do rosto e do pescoço e compartilhou com os seguidores. A influencer se mostrou desesperada com a coceira que estava sentindo.



"Acordei com uma alergia muito fod* no rosto e pescoço, to toda empolada e coçando", relatou Vírginia. Ela ainda explicou que estava à espera de um remédio para aliviar os sintomas.

A influencer mostrou detalhes do pescoço e rosto e disse: "Não sei se está dando para reparar empolado, mas está coçando tanto, que eu estou com vontade de, sei lá, sair correndo com a cara no vento gelado".

