Reprodução / TV Globo Bruna Marquezine relembra hate pelo último papel na TV

No programa “De Frente Com Blogueirinha”, Bruna Marquezine relembrou a onda de ódio pelo papel que interpretou a vilã Catarina em “Deus Salve o Rei”, de 2018, o último papel da atriz para a TV brasileira.

“Doeu muito porque era uma coisa muito descabida e muito cruel na internet. Eu fui entender muito tempo depois que tinham pessoas por trás engajando esse movimento. Não era só a reação do público”, desabafou Bruna.

Ela ainda disse que terminou a novela totalmente traumatizada pelos comentários. “Eu gostava do que a gente tinha construído nos meses de preparação, eu gostava de um novo registro, mas sabe quando vira modinha não gostar de alguém, quando vira modinha dar hate [ódio, em português] em alguém? Tinha um pouco essa cara e tinham pessoas por trás fazendo isso acontecer.”

“Quando você está no meio daquilo tudo, você não tem uma visão clara da situação. Dói. A dor também é descabida. Chorei muito, fiquei bem mal, porque eu estava tão segura com aquilo que a gente estava construindo. Eu gostava, a direção gostava, o autor gostava, então a gente tinha muita certeza daquela personagem”, comentou a atriz, que contou quase ter desistido da carreira após as críticas.