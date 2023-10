Fim de aliança

Já na casa da árvore, Kally comentou que decidiu não jogar mais com o grupo "pôr do sol" após a briga com Lucas Souza na última manhã. A cantora afirmou que se sentiu "traída" pelo peão e ainda criticou o "ego" do influenciador em conversa com André Gonçalves. Também no papo com o ator, ela ressaltou que gosta dos antigos aliados, mas que tomou a melhor decisão por não manter mais o jogo com eles.