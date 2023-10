Reprodução/Record Câmera de segurança registrou bandidos invadindo casa de Mariana Rios

Uma câmera de segurança registrou o momento em que bandidos invadiram a casa da apresentadora Mariana Rios. Nesta segunda-feira (30), o "Balanço Geral" (Record) exibiu o vídeo dos criminosos ultrapassando o muro da residência localizada no Jardins, em São Paulo.

Pelo registro é possível observar que os criminosos usavam uniformes de uma companhia de telefonia. O grupo pulou o muro da casa da apresentadora e abriu a porta da frente para retirar os itens roubados. Eles estavam em dois carros.

O caso foi notificado por Mariana Rios no último final de semana. "Atenção! Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas. A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso", informou nos Stories do Instagram.

Ao vivo no #BalançoGeral : invasão à casa da apresentadora Mariana Rios em Bairro nobre de SP.



➡️ Assista no @sigaplayplus : https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/QoRgggbgUy — Balanço Geral (@balancogeral) October 30, 2023