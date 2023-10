Reprodução / Instagram Influenciadora de viagem, Nataly Castro está desaparecida, diz assessora

A influenciadora Nataly Castro, do perfil @viagemsemlimites, está desaparecida. A informação foi divulgada pela assessora, Nayane Carolline.

Atualmente, ela viajava pelo continente africano. Tanto a família e amigos como a assessora não conseguem mais entrar em contato com ela desde sexta-feira (27).

De acordo com a assessoria de Nataly, ela fez contato com a família há 48 horas e o contato com quem a viu pela última vez já completou 24 horas. A influencer estava em Guiné, rumo a Serra Leoa, onde faria um tour e logo viajaria. Nataly estava viajando por via terrestre para economizar dinheiro.

"Apesar de ela não ter postado nada esses dias, Nataly sempre entra em contato com a família", começa o comunicado que foi publicado tanto nas redes sociais da influenciadora como da assessora.

"Nós estamos tentando contato com a última pessoa que possivelmente teria visto ela, porém, ele não está respondendo mais e nem atendendo nossas ligações", informou.

Em vídeo postado por Nayane, ela divulgou mais informações. "Estou vendo todas as mensagens, mas não respondi antes porque, infelizmente, estamos bem preocupados. Nós falamos com Nataly na sexta (27) e ela havia nos dito que faria alguns países via terrestre pra economizar. É um dos continentes mais desafiadores. Ela nos avisou que ia de um país pra outro na sexta (27), no sábado (28) não conseguiu falar com ela por causa da internet. E, à noite, uma pessoa que ela conheceu nesse outro país mandou mensagem pra minha tia falando que ela tinha embarcado. Mas, desde ontem, a gente não teve mais contato. A gente está em contato com a última pessoa, pra entender, se a viu embarcando, quanto tempo de viagem daria de um país pra outro", explicou.

Ela ainda prometeu manter os seguidores atualizados. "Qualquer novidade que tiver, eu volto aqui, ou se Nataly der notícia, vou comunicar. Mandem boas energias, orações, pra que nada tenha acontecido, que seja só um problema de internet, porque em alguns países não funciona, mesmo. Muito obrigada pelo carinho de vocês e pelas mensagens."