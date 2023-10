Reprodução Dias após ter casa roubada, Mariana Rios vira alvo de golpista

A semana não está sendo fácil para Mariana Rios! Após ter a casa invadida e roubada no último final de semana, a apresentadora virou alvo de um golpista nesta terça-feira (31). O criminoso estaria tentando se passar pela atriz.

Através dos Stories do Instagram, Mariana Rios publicou uma conversa do criminoso, onde ele estaria fingindo ser ela.

"Troquei de número. Salva meu contato novo. Liguei sem querer, estava salvando o contato", diz o golpista na conversa.

Na rede social, ela alertou: "Não mudei meu número. Fiquem atentos!". O golpe virtual que atingiu Mariana Rios consiste no criminoso se passar pela pessoa e pedir dinheiro para os contatos dela, alegando alguma situação de urgência.

No sábado (28), a residência da atriz foi invadida por um grupo de criminosos que levou objetos de luxo, como joias, bolsas de grifes e acessórios.

"Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior", desabafou na rede social.

