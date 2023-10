Reprodução/Instagram - 31.10.2023 Mariana Rios compartilhou desabafo após ter casa invadida e itens roubados





Mariana Rios teve a casa invadida em São Paulo no último domingo (29) e desabafou sobre o caso em um vídeo nas redes sociais. A apresentadora relembrou os desafios financeiros que já passou e ainda lamentou sobre os itens de valor roubados pelos criminosos.





“Caixão não tem gaveta. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, só que isso não dá o direito de ninguém roubar de você o que você conquistou, levar, tirar, furtar, porque só eu sei o valor financeiro e sentimental por trás de cada objeto conquistado”, afirmou na publicação do Instagram, feita na noite desta segunda-feira (31).

A apresentadora seguiu avaliando como segue abalada desde o crime que sofreu há poucos dias. "Não é uma experiência legal você visualizar imagens de pessoas invadindo sua casa, tirando tudo do lugar e deixando essa energia no local. E tirando de você o que você demorou anos e anos para conquistar. Não é bom, mas agradeço porque sou protegida, agradeço porque não estava lá e ninguém estava lá nesse momento", ponderou.

Mariana ainda fez um relato sobre a própria história, relembrando de quando saiu da casa do pai e se mudou para o Rio de Janeiro, aos 18 anos. "Nessa época, eu vendia bombons, então eu andava pelo Rio todo com uma sacolinha térmica vendendo bombom para cima e para baixo e com aquele dinheiro eu me mantinha na cidade", contou.

Rios relembrou a compra de uma televisão que pagou em parcelas com o dinheiro da venda dos doces e que acabou quebrando o item na instalação na casa dela. "[Meu pai] falou uma frase que ficou na minha memória: ‘Nada de mal aconteceu com você, isso é apenas um objeto que se foi’. Isso eu carreguei para a vida inteira. Duas semanas depois disso, fui chamada para fazer um teste para a minha primeira novela, passei nesse teste e a minha vida mudou", compartilhou.





