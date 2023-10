Divulgação - 31.10.2023 Denise Rocha choca com antes e depois

A modelo Denise Rocha, que ficou conhecida como "Furacão da CPI" e participou de "A Fazenda 6", chocou os internautas com um antes e depois que viralizou nas redes sociais. Nesta terça-feira (31), a modelo afirmou que gastou R$ 600 mil para promover as mudanças estéticas.



A mudança no rosto de Denise Rocha impactou os internautas. A modelo já realizou procedimentos como peeling de fenol para rejuvenescer o rosto, retirou o ácido hialurônico e refez preenchimento labial e harmonização facial.

A modelo, que investe em conteúdo adulto, afirmou que fez as mudanças para atingir a perfeição, gastando R$ 600 mil somente com procedimentos estéticos em 10 anos. "Eu não estava satisfeita com o que olhava no espelho. Sabia que era bonita, mas queria muito mais que isso, queria ser a mulher perfeita das plataformas adultas", disse Denise.

Entre as cirurgias, Denise realizou três vezes a colocação de próteses de mamas, duas rinoplastias e uma lipoaspiração. Segundo ela, os valores gastos envolviam cirurgias e procedimentos estéticos não-invasivos. Denise ainda relatou ter feito recentemente uma cirurgia para rejuvenescimento íntimo após receber inúmeros pedidos de fãs.

Por que "Furacão da CPI"?

Denise Rocha se envolveu em uma polêmica no meio político e, por isso, ficou sendo chamada de "Furacão da CPI". Em 2012, ela teve um vídeo íntimo vazado e que foi assistido por parlamentares durante uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Cachoeira) que investigava a atuação do empresário de jogos ilegais conhecido como Carlinhos Cachoeira.

Por conta da repercussão, ela ganhou fama, chegou a ser capa da revista "Playboy", em setembro de 2012, e foi musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio.