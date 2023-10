Reprodução Viúva Vanessa Alves e filha Andressa; Claudinho e Buchecha

Após Vanessa Alves, viúva de Claudinho, revelar a briga com o cantor Buchecha, os irmãos do funkeiro saíram em defesa dele. Em 2002, Claudinho morreu em um acidente de carro, deixando a carreira no auge do sucesso.

Com a repercussão do filme "Nosso Sonho", que conta a trajetória de Claudinho e Buchecha, o drama envolvendo as duas famílias começou a chamar atenção.

Ao Extra, Vanessa Alves reclamou ter sido ignorada por Buchecha e revelou que os dois estão brigados há anos. Entretanto, os irmãos do cantor não gostaram das declarações e o defenderam.

Segundo familiares de Buchecha, a viúva Vanessa Alves teria impedido que a herdeira de Claudinho – Andressa, de 24 anos – se aproximasse do outro cantor da dupla, que é padrinho dela.

"A casa que você mora, Vanessa, o Buchecha comprou. Sua invejosa. Você sabe muito bem por quê. Quer que eu diga: Meu irmão é uma ótima pessoa. Claudinho morreu, você casou duas vezes e colocou a mãe dele na rua", afirmou Carla Jovencio.

Segundo a irmã do funkeiro, o cantor foi financeiramente presente por anos, mesmo sem poder ter mais contato com Andressa.

"Por anos o Buchecha pagou a escola da filha do Claudinho e ajudou no que pôde. Infelizmente, a mãe afastou a menina. Ela era criança e não tinha noção do que era certo ou errado. Sabe quando os pais do Claudinho pôde ter contato com a neta? Por intermédio do Buchecha, na festa de 15 anos dela. Na pré-estreia do filme ‘Nosso Sonho’, a mesma estava lá, no palco cantando junto com o Buchecha e os filhos dele. Meu irmão nunca virou as costas para ela, sempre tentou contato, mas sem sucesso", completou.

Outro irmão de Buchecha, Lipeh Jovêncio afirmou que o cantor comprou mais de 35 casas para amigos e familiares.

"Ela (Vanessa) quer aproveitar o sucesso do filme para aparecer. Nunca permitiu contato do meu irmão com a menina. Sempre fez a cabeça da garota. Infelizmente, Claudinho não pôde dar a criação à menina, e ela foi criada por essa criatura. Você (Vanessa) proibiu o contato da menina até com os avós. Os pais de Claudinho foram embora dessa vida sem poder ter contato com a neta, porque você não permitia. A casa onde você mora foi o Claudinho que comprou. A casa era para ser da mãe do Claudinho, e você expulsou a mesma da casa. Além de impedir o contato da sua filha com o padrinho, colocando coisa na cabeça da garota", acusou Lipeh.

