Luísa Sonza curtiu um show de Ana Carolina na noite desta sexta-feira (20) e recebeu uma homenagem da artista durante a apresentação. A cantora fez uma versão da música "Chico", em que afirmou que há "muitas mulheres" para a convidada se relacionar após o fim do namoro com Chico Moedas.





O evento aconteceu em São Paulo e Luísa ficou empolgada ao acompanhar a nova versão da plateia. "Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Como o Chico foi cachaça, mas com uma 'sapata' vai ser um quentão", iniciou Ana, recebendo gritos do público enquanto cantava e tocava um violão.

"Se for para dividir amor, beba cachaça, caipirinha, vodka, vinho de velcro, gim cis, rum trans, o alambique inteiro, cerveja artesanal de litrão. Luísa, caso tu quiseres, tem muitas mulheres para firmar contigo", completou na melodia de "Chico".

A homenagem de Ana Carolina acontece após Luísa Sonza ser vista aos beijos com a bailarina Mariana Maciel . Este foi o primeiro romance da cantora após o fim do relacionamento com Chico e a exposição da traição do influenciador em rede nacional .

