Meryl Streep revelou que está separada de Don Gumme, com quem se casou em 1978. A atriz e o escultor passaram ao menos 39 anos juntos, já que um porta-voz da artista informou que o divórcio aconteceu "há mais de seis anos".





"Eles estão separados há mais de 6 anos e, embora sempre cuidem um do outro, eles escolheram vidas separadas", afirmou o comunicado do representante de Streep ao "Page Six".

Em quase 40 anos de casamento, Meryl e Don tiveram quatro filhos juntos, Henry, Mamie, Grace e Louisa Jacobson - os três primeiros seguiram carreira na área artística. A atriz se casou com o escultor meses após a morte do ator John Cazale, com quem viveu um relacionamento por três anos.

Gumme costumava acompanhar Streep nas premiações em que a atriz acumulou os diversos troféis da carreira. Ao receber um Oscar de 2012, iniciou o discurso de agradecimento elogiando o escultor. "Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Don, porque quando se agradece ao marido no final do discurso, eles aumentam o volume da música e eu faço questão de que ele saiba que tudo que eu valorizo em nossas vidas foi ele que me deu", afirmou na época.

