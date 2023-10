Reprodução/Instagram - 17.10.2023 Luísa Sonza foi vista aos beijos com a bailarina Mariana Maciel





Luísa Sonza foi vista aos beijos com uma mulher em uma balada de São Paulo, no último domingo (15). O vídeo do flagra repercutiu nas redes sociais e mostra o momento de intimidade entre a cantora a bailarina Mariana Maciel, apontada como primeiro affair da artista após a separação de Chico Moedas.





A identidade da bailarina foi revelada pelo jornalista Leo Dias, quem divulgou o conteúdo. Mariana integra a equipe de dançarinos de Luísa há cerca de um ano e também trabalha como professora em estúdios de dança.





No Instagram, Maciel acumula mais de 50 mil seguidores e milhares de visualizações em vídeos de coreografias e de apresentações com Sonza. Além de shows em turnês, a bailarina também integrou o balé de shows da artista em festivais, como no Rock in Rio e no The Town.

No evento de São Paulo, ainda protagonizou uma batalha de dança com a cantora norte-americana Bebe Rexha. Mariana Maciel já trabalhou com outros artistas, como Dennis DJ, Tília, Ludmilla e mais.

A dançarina já viveu um relacionamento com Ohana Lefundes, bailarina de Anitta. Confira abaixo publicações nas redes sociais de Mariana:



















