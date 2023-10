Reprodução/Instagram Mingau, do Ultraje A Rigor, está internado em São Paulo





A família de Mingau já está traçando uma "estratégia de desospitalização" para o músico, após quase dois meses de internação em São Paulo. Segundo um novo boletim médico do Hospital São Luiz Itaim, o baixista do Ultraje a Rigor segue internado na UTI, mas responde bem ao tratamento após ser baleado na cabeça.





"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or, com quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento. A equipe está traçando, juntamente com a família, a estratégia para desospitalização", afirmou o comunicado, divulgado nos stories do Instagram da filha do artista, Isabella Aglio.



A nota ressaltou que "ainda não há previsão de alta", mas a evolução é nítida no quadro do músico. "Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual, com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente está sem sedação e apresenta boa evolução do quadro respiratório", completou.

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em 2 de setembro , em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros .

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Em 14 de outubro, a Polícia prendeu o principal suspeito de atirar no artista.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. Segundo os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio .

