Reprodução/ Instagram Maluma anuncia que será pai de uma menina durante show

Na última quinta-feira (19), Maluma anunciou que será pai pela primeira vez. O cantor transmitiu o clipe da nova música "Procura", durante um show, em Washington, nos EUA. Na produção, ele revela que a namorada Susana Gomez está grávida de uma menina.

O casal é visto junto desde 2020, mas começou a postar fotos um do outro, nas redes sociais, apenas este ano. Mesmo discreto com o romance, Maluma fez questão de compartilhar o clipe da nova música, que é uma declaração de amor para a arquiteta e designer de interiores, com cenas dela e com momentos iniciais da gravidez, como a descoberta e um ultrassom.



Além dos momentos da gestação, o clipe mostra entes queridos recebendo a notícia da gravidez e comemorando com o casal.



No final do vídeo, Maluma mostra como foi o chá-revelação e conta que será pai de uma menina. O cantor ainda pode ter entregado o nome da filha, já que, em um momento, a câmera foca em um colar usado por Susana Gomez, que está escrito Paris, como a pequena deve se chamar.











+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente