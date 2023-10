Reprodução/TV Globo Sandy e Lucas Lima

Nesta quarta-feira (18) , Lucas Lima usou as redes sociais para fazer um texto de agradecimento pela premiação na categoria “Revelação”, do Prêmio Bibi Ferreira, e citou a ex-esposa Sandy Leah , com quem se divorciou recentemente. Theo, de 9 anos, é fruto do antigo casamento dos cantores.



Ao decorrer da publicação na qual celebra a conquista do prêmio, Lima revela a ajuda de Sandy nos momentos em que ele pensava em “desistir” , tendo o sentimento de que “não ia dar conta”. O cantor destaca que os dois ainda eram casados na época .



“Para minha ex-esposa linda que, no caso, ainda era esposa e que tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar”, escreve ele.



Sandy se manifestou após a premiação do ex-marido. Também através das redes sociais, a filha de Xororó disse: “Meu Deus, que orgulho! Mereceu muito, Lucas Lima! Eu bem sei a batalha que foi, o quanto você se dedicou e o quanto isso foi importante na sua vida. Esse prêmio tinha que ser seu. Parabéns”.

