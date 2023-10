Reprodução/Instagram Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima estão de volta ao Brasil após uma turnê juntos pela Europa. A cantora fez diversos shows, onde cantou ao lado do músico. Eles foram flagrados desebarcando no aeroporto de Campinas, em São Paulo.









Sandy já se encontra em terra brasileira. Ela e Lucas desembarcaram na madrugada dessa segunda-feira em Campinas.



Para outubro ainda não há nenhum show marcado no Brasil, mas avisaremos caso seja divulgado.



📷 por Leo Franco /Agnews.









No final de setembro, o ex-casal anunciou o fim do relacionamento de quase 24 abnos e do casamento de 15 anos pelas redes sociais. Ele, no entanto, afirmaram que continuarão tendo uma boa relação já que têm um filho de nove anos para criarem.



Sandy foi ao Altas Horas, acompanhada de Lucas, dias após o anúncio e explicou:"Para mim e para ele, não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos e é assim que a gente vai continuar. Temos um fruto lindo desse amor, a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos. Que é a prioridade, né?".



