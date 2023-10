Reprodução/Instagram Guimê cobre tatuagem de Lexa: 'Mistura de joker com palhaça'

MC Guimê resolveu cobrir a tatuagem que fez em homenagem a Lexa após o fim do casamento. Nesta terça-feira (17), o funkeiro revelou o resultado e chocou os internautas.





No desenho da ex-esposa, o cantor escolheu uma foto dela sorrindo durante a cerimônia de casamento dos dois. Agora, a tatuagem recebeu uma nova cara.

Mc Guimê cobriu a tatuagem que tinha com rosto de Lexa e mostrou o resultado. pic.twitter.com/KBENbHh7Jc — QG do POP (@QGdoPOP) October 17, 2023





"Medo de ir beber água de madrugada e dar de cara com a tatuagem do Guimê", brincou uma internauta; "A Lexa na tatuagem virou a Mc Pipokinha", comentou outra; "Meu Deus de mal a pior", declarou uma terceira.

Com receio das críticas, o cantor desativou os comentários da publicação. "Incrível arte", elogiou ele na legenda.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: