Mãe de Lexa toma atitude após mãe de Guimê apontar que MC foi 'corno'

Saiu em defesa! Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, rebateu os comentários polêmicos da mãe de MC Guimê, que afirmou que o filho foi "corno" por dois anos. Nesta terça-feira (26), a polêmica e troca de alfinetadas foram expostas durante o programa "Fofocalizando", do SBT.

"Sinceramente, eu gostaria de pedir para essa senhora, a Mariah, que ela respeitasse a minha filha, que ela parasse de atacar, de expor coisas que ela inventa da cabeça dela. Já não basta tudo que a minha filha já teve que passar. É sério isso? Eu tenho pena, é realmente uma pena tantas difamações. Logo eu que defendi tanto o filho dela...", iniciou.

O comentário de Darlin faz referência a época em que MC Guimê foi expulso do Big Brother Brasil 23, quando foi acusado de assediar participantes do reality show da Globo. Na época, a mãe de Lexa ficou do lado do ex-genro e até apoiou a reconciliação dele com a funkeira.

"Eu me pergunto até onde isso vai? Mas, enfim, o mais importante é eu deixar bem claro pra vocês que a Lexa está feliz, há muito tempo eu não vejo a Lexa feliz, vibrante pra cima, mulher empoderada, dona de si, e é isso que eu quero manter. A tristeza já ficou para trás", completou.

O que disse Mariah, mãe de MC Guimê?

Na tarde desta terça-feira (26), a mãe do cantor concedeu declarações polêmicas ao Portal Leo Dias. "A fila já estava andando, essa aí é encosto. Estava fazendo ele se sentir culpado", disse ela, se referindo a Lexa.

"Quase dois anos levando e levando chifre. Só não entendi o drama de teatro, de vítima, após o BBB 23. Ela é mais falsa que nota de R$ 3", acusou a matriarca.