Alicia X Lucas

Outra briga que marcou a noite foi entre Alicia X e Lucas Souza. A influenciadora foi tirar satisfação com o peão por conta de uma fala de um aliado dele, André Gonçalves. No programa ao vivo, o ator acusou os paioleiros de tentarem combinar uma articulação com o grupo dele, para se salvarem da roça, e Lucas foi apontado como a pessoa com quem a proposta teria sido feita. A irmã de MC Daniel reprovou a declaração na ocasião e retomou a discussão com Souza.