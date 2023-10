Reprodução/Instagram - 18.10.2023 Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio fizeram chá revelação para descobrir sexo de bebê que esperam juntos





Após anunciar a gravidez na última semana ], Fernanda Paes Leme revelou nesta quarta-feira (18) o sexo do primeiro bebê que espera com o noivo, Victor Sampaio. A apresentadora compartilhou um vídeo do "chá revelação" promovido pelo casal, que descobriu que espera uma menina.





"Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe 'mãe de menino', já o Victor tem cara de 'pai de menina'. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anúncio mais fofo existe sim", afirmou no Instagram.

A revelação do sexo da bebê foi feita pelos cachorros do casal, que apareceram com bexigas e bandanas rosas. O anúncio emocionou famosos na legenda da publicação. "Chorei, amor! Parabéns! Saúde, amém", escreveu Tatá Werneck. "Eu aqui toda emocionada. Lindo! Parabéns! Vem aí o amor da vida de vocês", declarou Astrid Fontenelle. "Coisa mais linda", comentou Giovanna Ewbank.

Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe "mãe de menino" 👦🏻, já o Victor tem cara de "pai de menina" 👧🏻. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anuncio mais fofo existe sim. Já diz aí o que você acha e depois confere no vídeo.… pic.twitter.com/UAwzu7z7I2 — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) October 18, 2023





