Reprodução Instagram e Youtube - 18.10.2023 Capas das canções "Magia Amarela" e "AmarElo"

Na madrugada desta quarta-feira (18), Juliette e Duda Beat lançaram o single "Mágia Amarela" e caíram em uma polêmica. Isso porque Evandro Fióti, produtor e compositor, acusou as cantoras de plagiarem a música "AmarElo - É Tudo Para Ontem", de Emicida, irmão dele, com participações de Pabllo Vittar e Majur. As acusações repercutiram na web e internautas opinaram sobre o assunto, acusando a marca que estaria por trás da canção.



Em uma live no Instagram, o produtor especifiou que o plágio estaria no conceito do novo single: "Tem banda de artista branca que a gente encontra em todo lugar, que mal lança um disco e já ganhou Grammy. A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy e o trabalho que a gente ganhou acabou de ser roubado conceitualmente.

“A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy e esse trabalho acabou de ser roubado conceitualmente”, declarou Evandro Fióti. O músico contou que ‘Magia Amarela’, de Juliette e Duda Beat, faz parte de uma estratégia de reposicionamento de um MARCA. pic.twitter.com/IfMNRCV1hN — ARTH (@anthunesarth) October 18, 2023

A web, então, se dividiu. Alguns internautas apontaram semelhanças entre as músicas:



O projeto do emicida recebeu reconhecimento E indicação do emmy internacional.

Plágio puro.

Acho q as meninas foram muito mal orientadas pelo produtor delas.

Que Sabia q deveria ter autorização direitos autorais, mas ignorou. — 🎀Desyre BBB23🎀 (@Desyre28420552) October 18, 2023





Outros, porém, negaram que se trataria de plágio:



Sem ataques, mas cadê o plágio?

Foi pelo trocadilho? Foi pela escola da cor? — Paladina 🤍🪩 (@paladinada) October 18, 2023





Fióti ainda contou que uma marca teria entrado em contato com Emicida para fazer parte do projeto, mas eles não chegaram em um acordo. "Essa música faz parte de uma campanha de reposicionamento de uma marca, que amanhã a gente vai começar um outro processo de diálogo com eles. Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo por cronograma, prazo e questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer”, revelou.

Internautas, então, apontaram a marca que estaria por trás do plágio.



Eu achava que tava ruim, que tava feio, que era descaramento puro. Aí vi que essa parada é parte de uma ação de marketing da Bauducco, e que a Bauducco tentou primeiro o Emicida. Agora não é mais ruim, feio e descarado: é muito ruim, feio pra caralho, e pura "sem vergonhice". https://t.co/l8nE4kkCEw — Rafael Pacheco (@RafaM_Pacheco) October 18, 2023





- duda beat é a dona do projeto junto com a bauducco

- juliette foi CONTRATADA pro feat

- estão acusando a JULIETTE de plágio

- juliette sendo atacada sozinha

- marca saindo impune

- estão usando pautas raciais



nunca foi pela causa, é por ser ela. — giu (@giusxj) October 18, 2023





Duda Beat tem parceira com a Bauducco há alguns anos e tão simplesmente colocando a culpa do plágio na Juliette que foi convidada como se ela fosse dona da marca e da ação. Injusto o que tão fazendo com ela — Matheus (@odontinho) October 18, 2023

















Emicida também falou do assunto nas redes . "Se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados", disse o rapper.



A equipe de Juliette se manifestou sobre o caso. "Informamos que a música 'Magia Amarela' faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o comunicado da BPMCOM.



