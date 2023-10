Reprodução/Record - 18.10.2023 Gabriel Roza saiu em defesa de Jenny, de 'A Fazenda 15', em briga com Bia Miranda





A briga de Bia Miranda com Jenny Gontijo continua repercutindo durante a participação da mãe da influenciadora em "A Fazenda 15". Gabriel Roza, ex-noivo da vice-campeã de "A Fazenda 14", saiu em defesa da atual participante do reality show e elogiou a ex-sogra.





O vice-campeão de "A Grande Conquista" afirmou que "não faz parte" da briga e "não quer saber daquela outra lá", se referindo à ex-noiva. No entanto, Gabriel opinou sobre o conflito e saiu em defesa de Jenny, relembrando o tratamento da ex-sogra durante o relacionamento e condenando a postura de Bia com a mãe.

"Não tenho nada para falar de Jenny, ela sempre me tratou bem. É uma mulher boa. A filha tem ódio dela, porque ela exigia da filha arrumar a casa e ela [Bia] não queria fazer p*rra nenhuma, só queria ficar na vagabundagem. A verdade tem que ser dita", declarou, nos stories do Instagram.

Roza ainda opinou que Miranda não deveria brigar com Jenny. "A mãe pode ser o que for, a mãe falou, tem que abaixar a cabeça e acabou. O que fico mais p*to, é que tem gente que protege uma pessoa dessas, uma pessoa que tem ódio da mãe. Isso não existe não, mãe é mãe", ponderou.





Após a declaração de Gabriel, Bia Miranda respondeu perguntas dos seguidores no próprio Instagram e foi questionada sobre "pessoas que querem mídia em cima" dela. A influenciadora mandou uma indireta ao ex-noivo na resposta, mencionando o fato que Roza compartilhou vídeos de publicidade após falar dela.

"Elas [pessoas] não tem conteúdo e nem sobre o que falar. Falando de mim, elas ganham visualização, que é o que dá dinheiro. Então é óbvio que vão falar de mim, né? Aí depois vão começar a postar os 'joguinhos'. Querem visualizações? Comecem a falar de mim nos stories [risos]", escreveu.

Bia X Jenny

Bia Miranda entrou em "A Fazenda 14" enquanto vivia um relacionamento com Gabriel Roza e já estava brigada com Jenny. Ela manteve o rompimento com a mãe desde então. Na atual edição do reality rural, a Gontijo retomou a polêmica e avaliou como a filha falava "mentiras" ao comentar a relação, mas ressaltou que é a favor de uma reconciliação.

Após a declaração, Bia expôs provas da briga com a mãe, como um vídeo em que Jenny a ameaça com uma faca . Fábio Gontijo, marido da atual participante do reality, saiu em defesa da companheira e rebateu as acusações, expressando que a ex-peoa está "cheia de rancor no coração".

Por outro lado, Bia Miranda recebeu o apoio de Gretchen . A cantora também aproveitou a estreia da nova temporada de "A Fazenda" para ressaltar que não quer ser associada a Jenny , que já repercutiu por ser reconhecida como filha ou "ex-filha" da cantora.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: