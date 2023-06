Reprodução/Globo - 05.06.2023 Michelle Loreto falou da gravidez no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Após anunciar a primeira gravidez , Michelle Loreto falou da novidade durante o "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (5). A jornalista mostrou barriga dos cinco meses de gestação e revelou o sexo do bebê em conversa com a apresentadora e Manoel Soares.

"Oi, Aurora", comentou o apresentador, ao receber Michelle no palco. "Aurora! É uma menina. Mais uma menina para bagunçar e colocar ordem nesse mundo", complementou a profissional do "Bem-Estar", já entregando o nome da filha.





Já ao exibir a barriga, Loreto comentou a fase atual da gravidez. "Entrei no quinto mês, a barriga vai crescer que é uma coisa", pontuou. Michelle Loreto espera a primeira filha com o namorado Alexandre Mattoso, diretor-geral do "Encontro".



A jornalista ainda mostrou um ultrassom da bebê nas redes sociais, para compartilhar o sexo da filha aos seguidores. Confira abaixo:





