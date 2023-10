Reprodução/Instagram - 12.10.2023 Dyane Akacio e o cantor Leonardo

Dyane Akacio, que diz ser filha do cantor Leonardo, agradeceu, através de um story no Instagram, no último sábado (14) o "carinho" e o "acolhimento" que tem recebido de internautas após pedir o exame de DNA do sertanejo.

A modelo e cantora repostou um comentários de uma usuária do Instagram que diz: "Se ela não for filha do Leonardo pelo menos parece com ele... E se for, uma salvou, canta bem igual a ele". Dyane, que atualmente reside em Lisboa, Portugal, agradeceu: "Gente, obrigada de coração pelo carinho e acolhimento".

A suposta filha de Leonardo respondeu algumas perguntas de seguidores recentemente. Na ocasião, ela explicou o motivo de expor a questão da paternidade agora. "Não tenho (certeza de que sou filha do Leonardo). Estamos em busca da verdade", contou ela. Em seguida, Dyane destacou: "Jamais (pediria pensão). Meu intuito é unicamente saber a verdade, respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer", afirmou.

A jovem disse que foi bloqueada pelo cantor no Instagram e afirmou que ninguém da equipe de Leonardo a procurou para esclarecer a questão: "Apesar de ter sido bloqueada, perguntei para uma pessoa próxima dele que me confirmou que não foi o cantor que fez isso".



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente