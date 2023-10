Reprodução - Instagram - 15.10.2023 Letícia Sogiro e Ronaldinho Gaúcho





A modelo Letícia Sogiro, que expôs ter ficado com Vini Jr e rejeitou o envolvimento com Neymar, já foi vista com outro jogador conhecido mundialmente: Ronaldinho Gaúcho.

Em outubro de 2021, a cuiabana Letícia Sogiro curtiu uma festa com Ronaldinho Gaúcho em um resort de luxo na Chapada dos Guimarães (MT). Por lá, o ex-jogador da Seleção Brasileira chamou o pai de Sogiro de sogro.

Durante um churrasco, Letícia pediu para Ronaldinho mandar um abraço para o pai e o ex-jogador chamou o homem de sogro. Atualmente, Sogiro segue Ronaldinho Gaúcho no Instagram, mas o ex-atleta não retribuiu o follow.

Nos últimos dias, Letícia Sogiro esteve envolvida em uma festa polêmica que teria sido promovida por Neymar, Anthony e Vini Jr, com participação de Rafaella Santos (irmã de Neymar). Em áudio supostamente vazado, Sogiro aponta que ficou com Vini Jr.

Amiga, detalhe, eu já conversava com o Vini desde abril. Ele já me chamou para o aniversário dele, para um monte de festa. Ele já me chamou para ir para Madri, e eu nunca fui vê-lo. Conversamos há muito tempo, tem seis meses. Aí ele vem para a minha cidade e eu não posso ficar com o cara? Esse povo de Cuiabá é muito à toa, né? Vão para p... Eu estou de boa. Estou ficando com um cara que converso. Eu sou solteira, ele é solteiro. Não posso nem ficar com o cara em paz?", comentava Letícia.

No sábado (15), a modelo fez um pronunciamento para desvincular o nome do de Neymar, já que não teria ficado com o atleta casado na festa, e reforçou que confirmou a ficada com Vini para evitar mentiras.

Porém, Vini Jr estaria vivendo um affair com Bia Michelle, que está na Espanha, onde o jogador mora e defende o Real Madrid. A notícia chegou por lá e Bia tratou de mandar algumas indiretas.

Veja vídeo de Letícia Sogiro e Ronaldinho Gaúcho: