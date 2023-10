Reprodução - Instagram - 10.10.2023 Bia Michelle





Bia Michelle, segue mandando indiretas para Vini Jr após o jogador ter sido exposto por Letícia Sogiro. A influenciadora lamentou, diretamente da Espanha, a "escapada" de Vini durante a passagem pelo Brasil com a Seleção.

Segundo Sogiro, ela ficou com Vini Jr durante uma festa após o jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela, em Cuiabá, na quinta-feira (12). Bia Michelle, que está há um mês na Europa a convite do jogador e vive um affair com ele, não gostou e mandou algumas indiretas.

Leia também Quem é Bia Michelle, envolvida em polêmica com Neymar





"Eu vendo meu piloto deixar qualquer uma posar no aeroporto", escreveu Bia Michelle. Antes, ela já tinha mandado outra indireta para Vini Jr. "Só sendo meu piloto", disse, na sexta-feira.

Bia e Vini Jr começaram a ficar em junho deste ano, durante uma festa promovida pelo jogador. Agora, o atleta teria se envolvido com a influenciadora Letícia Sogiro. Um suposto áudio da influenciadora vazou na web.





"Amiga, detalhe, eu já conversava com o Vini desde abril. Ele já me chamou para o aniversário dele, para um monte de festa. Ele já me chamou para ir para Madri, e eu nunca fui vê-lo. Conversamos há muito tempo, tem seis meses. Aí ele vem para a minha cidade e eu não posso ficar com o cara? Esse povo de Cuiabá é muito à toa, né? Vão para p... Eu estou de boa. Estou ficando com um cara que converso. Eu sou solteira, ele é solteiro. Não posso nem ficar com o cara em paz?", comentava Letícia.

Procurada pelo iG Gente após a indireta de Bia Michelle, Letícia Sogiro não respondeu até o momento da publicação.

Apoio e críticas

Após o vídeo viralizar, Bia Michelle dividiu opiniões. Alguns internautas apoiaram a ex de MC Gui e outro criticaram. "Você é lindíssima, não entra em barca furada, caia fora enquanto é tempo", disse uma fã. "Jogador e ainda amigo do Neymar. Infelizmente é daí para pior. Cai fora!", sugeriu outra. "Eu vendo o milionário escorrendo pelas minhas mãos né", ironizou um perfil.

"Na minha cabeça essas meninas se envolvem com jogador por puro status. Não consigo acreditar que uma mulher com tanta informação se envolva sabendo como são", apontou outra internauta.

Com a repercussão, Bia Michelle voltou a se manifestar. "GENTEEEEEE !!!!! ESSE VÍDEO ESTAVA NOS MEUS RASCUNHOS A MAIS DE UMA SEMANA! Não tem nada com ninguém não!", escreveu.