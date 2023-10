Reprodução/ Instagram Neymar e Nathalia Valente





Nathalia Valente, primeira eliminada de "A Fazenda 15", saiu do reality da Record pronta para explicar a relação com Neymar Jr, jogador de futebol da Seleção Brasileira. Kaio Viana, ex de Nathalia, sugeriu que a influenciadora viveu um affair com o jogador.



Nathalia, então, aproveitou para afirmar que só não ficou com Neymar porque não quis e deu detalhes de como funciona uma festa do jogador. Segundo Valente, quando estava solteira, ela foi convidada a participar de uma festa na casa de Neymar. No entanto, o clima parece que não agradou a ex-peoa. "Fui à casa dele e eu não quis. Simplesmente eu não quis", revelou na Hora do Faro .

A ex-A Fazenda apontou que Neymar é muito desejado nos eventos. "Fui numa casa dele em uma festa e as mulheres ficaram muito em cima, sabe, muito, e aí eu não ficaria [com Neymar]", disse Nathalia, entregando os bastidores do evento.





A festa que Nathalia mencionou teria sido a de Halloween, em 2018.

Nathalia Valente foi a primeira eliminada de "A Fazenda 15". Ela conquistou 5,77% dos votos do público na roça contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Na rápida participação, Valente fez parte do grupo dos Crias, criticado por parte dos telespectadores da Record.

No confinamento, ela se envolveu com Yuri Meirelles, que ganhou fama ao participar de um clipe da cantora Anitta.