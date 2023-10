Reprodução/Instagram De volta aos palcos após traição, Luísa Sonza manda indireta: 'Vingança'

Após fazer a primeira apresentação depois do término do namoro com Chico Moedas, Luísa Sonza chamou a atenção dos fãs mandar um recado com o look.





A cantora se apresentou com uma camiseta com a frase: "Não fique bravo, vingue-se" e deu o que falar nas redes sociais.





No show em Porto Alegre, Luísa revelou a nova versão da música 'Chico'. Agora, a artista retirou o nome do ex-namorado da letra e substituiu por "se acaso me quiseres".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

quebra tudo taylor swift pic.twitter.com/JWhpHjz3q3 — 𝚗𝚊𝚖𝚒 𝚂𝚄𝙿𝙴𝚁𝚊 🗽🩵 (@namiSUPera) October 1, 2023

















lu aprendeu direitinho com a taylor, minhas loirinhas favoritas 🥹🙏 — rob (@robmouraa_) October 1, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: