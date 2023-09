Reprodução Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza afirmou em matéria divulgada nesta quinta-feira (28) que pretende continuar apresentando a música 'Chico' nos próximos shows. A canção foi inspirada no ex-namorado da artista que a traiu em um bar no Rio de Janeiro. O término traumático foi exposto durante participação no programa de Ana Maria Braga.

Em entrevista ao GZH, Luísa Sonza foi questionada sobre como ficaria a apresentação de 'Chico' após o fim do relacionamento.

Apesar do término dramático, a cantora pretende deixar a música na lista dos shows. "É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui", justificou.

A canção 'Chico' traz o ritmo da bossa nova e trechos inspirados na música 'Folhetim', de Chico Buarque. A faixa chegou a ser a mais ouvida do Brasil no Spotify e atingiu a posição 27 do ranking mundial.