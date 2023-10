Reprodução/Twitter Ludmilla relembra vida antes da fama:

A cantora Ludmilla foi a convidada do novo programa comandado por Fátima Bernardes no GNT, "Assim Como A Gente", que foi ao ar na sexta-feira (13). Durante a conversa com a apresentadora, a cantora falou sobre como era sua vida antes de conhecer os holofotes, e relembrou como era parte da sua casa à época.

“A minha janela era de papelão. Tinha o ferro e, ao invés de ter um vidro, tinha o papelão. Aí eu estava falando: ‘Caramba, olha como a minha vida mudou, cara! Olha onde eu estou agora'”, contou a cantora.

A dona de vários hits ainda falou que entregou o seu primeiro cachê para a mãe com a intenção de colaborar com as contas da casa. “Eu ganhei 150 reais na primeira vez que eu cantei. Eu cheguei e dei tudo para a minha mãe, toda feliz. Falei: ‘Aí, mãe, dá para você comprar um monte de coisas'”, compartilhou.

Recentemente, Ludmilla entrou para lista de mulheres latinas mais influentes do mundo em 2023. A seleção foi feita pela revista Hola! USA na última quarta-feira (11).

No programa da Fátima, Lulu Santos também esteve presente e relatou ter passado por dificuldades quando deixou a casa dos pais aos 17 anos para tentar carreira musical na capital do Rio de Janeiro. O cantor também afirmou que o primeiro dinheiro que ganhou com a música foi dado para os pais.

