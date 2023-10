Reprodução/Instagram Sandy e Lucas Lima

Após 24 anos de união com o músico Lucas Lima , a cantora Sandy compartilhou no Instagram neste domingo (15) um texto do escritor luso-angolano Valter Hugo Mãe sobre o show que ela e seu ex-marido fizeram no Porto, em Portugal.



"Em tempos difíceis de atravessar, quando eu tenho lido tantas mentiras absurdas sobre minha vida, escritas por gente tão pequena de alma, recebo um dos maiores presentes que já recebi. Um texto escrito por um dos GRANDES escritores contemporâneos (dos maiores mesmo), de alma mais sensível que já vi. Não sei descrever minha emoção, não tenho como expressar minha gratidão. Este texto foi, sim, como um sinal. Foi um abraço incrivelmente acolhedor. OBRIGADA, Valter Hugo Mãe. Eu sempre digo que faço música pra me curar. E tenho percebido que cura mesmo. De diversas maneiras. Sim, a arte salva", escreveu a cantora em suas redes menos de um mês após tornar pública a separação do casal. Eles anunciaram o fim do relacionamento no final de setembro.

Entre outros trechos, Valter Hugo Mãe escreveu sobre a apresentação em Portugal, que contou com a participação de Lucas Lima, e também do pai de Sandy, o sertanejo Xororó. "Para mim, cada vez que Lucas chegava perto para um dueto, deviam nascer gatinhos e pandas, gnus e cães dóceis, deviam nascer colibris, araras-azuis, golfinhos, tamanduás, galinhas-d'angola. Eu passo os dias a querer entender como redobrar a graça, a gratidão pela vida e pelas coisas lindas que nos acontecem, a gratidão por todo o amor que fomos e somos capazes, e concluo que isso se faz sempre pela força também dos outros. Se tivermos sabido quem amar, saberemos por que razão agradecer e continuar andando", diz uma parte do texto.

Sandy e Lucas garantiram que a união terminou de forma harmoniosa : "Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também".

