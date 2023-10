Divulgação Bruna Marquezine e Ludmilla

Ludmilla e Bruna Marquezine , ambas com 28 anos, foram consideradas parte de uma série de mulheres latinas mais influentes do mundo em 2023. Elas figuram em uma lista divulgada pela revista latina Hola! USA na quarta-feira (11).

Liderada por Shakira e Karol G , as artistas do ranking foram escolhidas por suas conquistas profissionais e histórias impactantes. Elas foram consideradas “essenciais” para as jornadas de outras mulheres latinas por todo o continente.

A revista, uma das mais respeitadas da área nos Estados Unidos, ainda agradeceu às escolhidas por sua “contribuição contínua à cultura e a comunidade”.



Ludmilla é apresentada na lista como uma arista que “leva a música brasileira para o cenário global". "É uma das vozes latino-americanas mais emocionantes que estão surgindo atualmente. Com constância subiu em alguns dos maiores palcos do mundo, emocionando os fãs com batidas cativantes, vocais exuberantes e dança envolvente. Além de interprete, ela também é compositora e uma dançarina incrível", descreve a publicação.

Já Bruna Marquezine é referenciada por seu trabalho em Hollywood. "Aos 28 anos, ela tem uma forte presença nas redes sociais, com mais de 40 milhões de seguidores. Também conseguiu um ponto alto na carreira: estrela de Besouro Azul, um dos maiores filmes do ano e único, já que é o primeiro do gênero a destacar histórias e personagens latinos. Podemos esperar coisas cada vez maiores dela no futuro próximo", projeta a publicação.

Além de Bruna e Ludmilla, três brasileiras do ramo esportivo também entraram na lista, sendo elas: a jovem skatista Rayssa Leal , a jogadora de futebol Débora Cristiane de Oliveira, conhecida como Debinha , e a jogadora de basquete Stephanie Soares.

