Celso Portiolli agradece homenagem do 'Domingão' ao Gugu:' Adoramos'

Neste domingo (15), Celso Portiolli agradeceu o "Domingão com Huck" pela homenagem feita, na Batalha do Lip Sync", a Gugu Liberato e ao programa "Domingo Legal".



O apresentador, que comanda o "Domingo Legal", no SBT, atualmente, usou o pragrama de hoje para mandar um recado para Huck, apresentador do "Domingão", na Globo.

"Deixa eu mandar um abraço para o Luciano Huck e também para o 'Domingão' pela homenagem que vocês fizeram para o 'Domingo Legal' com aquele quadro muito bacana com o João Silva e o João Augusto, filho do Gugu, Foi muito bacana. Muito legal, parabéns! Adoramos aqui a homenagem ao 'Domingo Legal'. Um beijão carinhoso para vocês", disse ele.

No último domingo, João Guilherme Silva, filho de Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, duelaram na Batalha do Lip Sync e homenagearam os pais. Liberato, inclusive, dublou a música "Pintinho amarelinho", clássico do "Domingo Legal", na época em que Gugu estava à frente do programa.



Gugu morreu em novembro de 2019 após sofrer um traumatismo craniano em uma acidente na casa dele nos Estados Unidos.



