Maria Flor, filha mais nova de Virginia Fonseca, completa 1 ano em outubro





Virginia Fonseca contou detalhes da festa de aniversário de um ano de Maria Flor. A filha mais nova da influenciadora com Zé Felipe completa 1 ano no próximo domingo (22) e terá uma festa com cinco atrações musicais.





Em um vídeo divulgado no YouTube, Virginia contou os motivos que a levaram a contratar cada artista para a celebração. A influenciadora explicou que escolheu Galinha Pintadinha para repetir uma apresentação do primeiro aniversário de Maria Alice, relembrando que a filha mais velha aprovou o momento na festa.

Fonseca selecionou DJ John por gostar da seleção musical do artista e ainda reuniu elogios aos outros três nomes que farão os "shows dos adultos": Barões da Pisadinha, Edson e Hudson e Guilherme e Benuto. A influenciadora ainda refletiu como os adultos aproveitam mais a festa do que as crianças, principalmente nas comemorações do primeiro ano de vida.

"Quando é festa de um ano, é difícil. Os pais se frustram bastante. Fazer uma festa gigantesca, querendo que a criança pelo menos sorria. Chega lá e a criança chora [...] A gente não pode criar expectativa. Festa de um ano é isso", avaliou, relembrando que "rezou muito" para Maria Alice não chorar na primeira festa e o desejo se concretizou.





