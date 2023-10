Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Bianca comemora aniversário de 29 anos em Londres

Bianca Andrade completa 29 anos neste domingo (15) e já acordou com uma surpresa do filho. A empresária está em Londres com a família para comemorar o aniversário e recebeu um bolinho logo de manhã. Junto com ele, o filho da influenciadora, Cris, preparou uma decoração para a mesa com seus brinquedinhos.

"A meu Deus! Uma surpresa!", escreveu Boca Rosa nas redes sociais. "Ele que escolheu a decoração com os brinquedos de Lego de bichinhos dele. Socorro", completou ela.

Em Londres, Bianca compartilha a rotina com a mãe, a irmã e o filho, com fotos em passeios e restaurantes. Depois da surpresa que recebeu, ela posou com o pequeno, que tem 2 aninhos e é filho do também influenciador Fred , e escreveu: "O maior presente da minha vida".

No feed do Instagram, no dia anterior, ela dividiu um álbum de fotos e disse: "Que eu nunca acostume, que eu sempre me emocione como estou me emocionando aqui. Jajá completo 29 (amanhã, 15) e estou grata como nunca estive antes. A vida é muito louca. Feliz demais!".

À noite ela também já havia comemorado o seu aniversário em um restaurante com amigos e familiares e compartilhou o momento nos stories do Instagram.

