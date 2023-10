Reprodução/ Instagram Bruna Biancardi posta fotos de parto da filha Mavie

Na última quarta-feira (11), Bruna Biancardi usou os stories do Instagram para compartilhar registro do nascimento de Mavie, filha da influencer com Neymar. Durante a publicação, Biancardi explicou porque o jogador não esteve no parto.



Bincardi postou a ida para a maternidade. No vídeo, ela conta que o nascimento foi antecipado: "Era pra ser dia 18 (...) de repente, fui na médica e já estava com três dedos de dilatação sem sentir nada", diz ela.



Em seguida, ela postou mais fotos da chegada ao hospital, maternidade de luxo em São Paulo, no dia 05 de outubro. Ela estava acompanhada da amiga Hanna Carvalho. "Chegando no hospital, minha bolsa estourou", relatou.

Biancardi postou mais registros do momento que esperava a dilatação aumentar. A influencer, então, contou que tentou o parto normal: "Aqui, decidimos que eu iria para o quarto de parto normal, tentar... já que estava com 4/5 dedos de dilatação e sem dor (...) Não caiu minha ficha ainda".



Ela, então, contou que a dilatação não aumentava e a dor era cada vez maior. Por isso, teve que optar pela cesária.



Logo depois, a influencer mostrou o momento do parto de Mavie. Nesta hora, ela explicou porque Neymar não estava presente: "O papai tentou mas não conseguiu chegar na hora do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo... e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também".



