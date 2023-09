Reprodução/YouTube - 01.09.2023 Bianca Andrade refletiu sobre sucesso da carreira





Durante uma reflexão sobre a carreira, Bianca Andrade disse acreditar que a história dela será estudada nas faculdades no futuro. A influenciadora justificou a declaração ao avaliar as origens e a "potência" da trajetória profissional como empreendedora.





"Hoje eu olho a minha história, uma mulher periférica que morou até os seus vinte anos na favela, ou seja, vivi a maior parte da vida lá. Nativa digital, uma das primeiras a construir o 'creator economy', que é uma indústria gigantesca e revolucionária. Eu me vejo gigante. Sei que as faculdades, daqui a sessenta anos, vão estudar a minha história", afirmou ao podcast Jota Jota Podcast.

A ex-BBB ainda avaliou como "estava no lugar certo, no momento certo". "Sou uma pessoa muito honesta, de muitos valores", ponderou a influenciadora, que citou Anitta ao comentar os planos de levar o trabalho para o exterior.

"Hoje quero que minha marca seja uma potência gigantesca não só no Brasil, mas lá fora. Sei que o Brasil é um grande mercado de cosméticos, no digital também, o Brasil é gigantesco. Todo mundo que está lá fora está de olho no Brasil e a gente tem um exemplo, a Anitta, que mostra muito isso, o quanto o mundo entende essa potência digital do Brasil [...] Ao mesmo tempo, quero fazer a diferença na vida das pessoas e me divertir", ponderou.









