Fred Bruno analisa exposição de Cris, filho com Bianca Andrade, na web

Fred Bruno não esconde a felicidade desde a chegada do filho, Cris , fruto do antigo relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Os influenciadores têm guarda compartilhada do pequeno desde a separação.

Em papo com o iG Gente, o ex-BBB revelou o diálogo que tem com a ex-namorada sobre a exposição do herdeiro. "A gente mostra ele porque tem muita gente que pega e fala 'eu sigo o Fred só para ver o Cris', 'eu sigo a Bianca só para ver o Cris', porque é realmente algo muito fofo, mas a gente mostra ele em um momento de descontração, que a gente acredita que não vá expor nada ou que seja muito particular", afirma ele.





Criando Cris juntos, os dois entendem a importância de manter a autoridade com o público. "Eu e ela a gente sempre conversa muito em relação a sempre controlar. Tudo que a gente coloca é extremamente controlado", entrega o ex-BBB.

"A minha missão como influenciador é fazer bem para as pessoas, fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas felizes, alegres. Mostrar o dia a dia do meu filho eu sei que traz uma boa sensação para as pessoas", explica ele.

Fred conta que, nas ruas, os admiradores acabam reconhecendo Cris primeiro do que os próprios pais. Mesmo com a euforia, ele disse que as pessoas se comportam com o menino e entrega uma regra.

"A gente não deixa tirar foto. As pessoas, normalmente, respeitam, mas a gente sempre controla. A gente está sempre se blindando e principalmente blindando ele, mas normalmente nossos fãs, as pessoas que abordam são bem-educadas", garante.





Fred Bruno vai ter mais filhos?

Assim que Bianca Boca Rosa anunciou a gravidez, os influenciadores foram diretos ao explicar que sempre se imaginaram como pais solos. Na época, eles aproveitaram o relacionamento e as vontades para criar o filho juntos.

Agora separados, Fred analisa a vontade de ter mais herdeiros. "Eu costumo falar que acertei tanto no primeiro que eu tenho receio de arriscar no segundo. Então, por enquanto, estou feliz com Cris".

Mesmo enfático, Fred afirma que o filho pode acabar tendo a palavra final nessa escolha em ter um irmão ou irmã. "A palavra dele tem muito mais poder do que a minha", brinca.

