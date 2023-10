Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Carol Castro arma confusão com motorista de aplicativo

A atriz Carol Castro foi flagrada ficando furiosa com um motorista de aplicativo que não queria levar ela e seus amigos por estarem com copos de bebida alcoólica. As imagens divulgadas mostram que a briga ocorreu à noite em frente ao bar em São Paulo, “Vivos Bar”, localizado em Pinheiros.



Segundo Léo Dias, a confusão teve dedo na cara, copo de caipirinha jogado no carro do trabalhador, xingamentos e uma quase agressão física.

A atriz teria jogado a caipirinha contra o carro. O motorista, indignado com a situação, saiu do automóvel e pediu que ela e os amigos se responsabilizassem pela sujeira. Carol Castro, então, começou a gritar com o homem e teve o apoio dos amigos.

