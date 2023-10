Dantchesco Cardoso Lexa

“Tem gente falando que eu perdi a humildade (????), falando que eu tô fingindo ser feliz e brigando comigo pq eu tô postando vídeos feliz”, desabafou a cantora Lexa, 28, neste sábado (14).



Solteira desde setembro, quando terminou o relacionamento com MC Guimê, Lexa precisou se explicar também na última quinta-feira (12) após um post feito por uma de suas amigas ter soado como uma indireta ao funkeiro. "Gente, eu só tava dançando e não fui eu que postei, não... Tô só curtindo e sendo feliz", disse ela.

Tem gente falando que eu perdi a humildade ( ???? ) , falando que eu tô fingindo ser feliz e brigando comigo pq eu tô postando vídeos feliz. Eu trato todo mundo com MUITO carinho e eu nunca arranjei treta com ninguém. Pq isso? — Lexa 🛼 (@LexaOficial) October 14, 2023

No vídeo, ela aparecia ao lado da ex-BBB Sarah Andrade e da tiktoker Bruna Motta e nas imagens, publicadas por Bruna, as três estão dançando, enquanto a frase "dá uma de Chico que a gente vai de Lexa" é exibida na tela.

“Eu trato todo mundo com MUITO carinho e eu nunca arranjei treta com ninguém. Pq isso?”, completou ela em postagem feita no X.

Após o desabafo, a artista também ganhou apoio de seguidores. Uma pessoa postou uma selfie que tirou com Lexa e escreveu: "Pode falar tudo, menos da humildade da gata. Ela de boa, curtindo um pagodinho com os amigos, distribuindo sorriso e simpatia. Trocou uma ideia com a gente, brincou, fez caras e bocas. Uma fofa! Que esses comentários não apaguem a sua luz".

