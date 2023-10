Reprodução/ Instagram Após ganhar mais de 50 vezes na loteria, ex-BBB Paulinha Leite está de casamento marcado com norte-americano

Após ganhar mais de 50 vezes na loteria, a ex-BBB 11 Paulinha Leite conquistou visibilidade nacional. Somente da última vez, foram quase R$ 3 milhões recebidos em um bolão. O prêmio veio na hora certa, já que, em três meses, ela deve oficializar a união com o norte-americano Dakota Ballard, segundo contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

O casamento no civil aconteceu no mês passado, mas a cerimônia religiosa está marcada para 24 de janeiro, em Roraima, onde mora atualmente. Paulinha diz que conheceu o engenheiro por meio de um aplicativo de relacionamentos durante o ano que passou estudando na Califórnia, nos Estados Unidos. O casal pretende morar no Brasil.

"A família dele vem dos EUA para o casamento. Vai ser à noite, na igreja. Eu sou católica. E depois vou fazer uma recepção. Vai ser para a nossa família mesmo, uns 150, 200 convidados no máximo", adiantou ela.

Em meio aos preparativos para o grande dia, Paulinha contou que mudou a rotina de alimentação e exercícios físicos para perder peso até o casório: "Vou voltar para a academia regularmente. Queria perder mais oito quilos, mas estou em paz com a balança já tem um tempo. Agora estou de boa", garantiu a ex-BBB.

À coluna, ela também admitiu que já teve compulsão alimentar: "Consegui finalmente apreender a comer. Eu tratei isso, fui ao endocrinologista, à psicóloga, a todos os médicos. Levei a sério. Sou adepta do jejum intermitente, isso me ajudou bastante na minha compulsão. Agora estou conseguindo manter meu peso".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente