Reprodução/Instagram - 22/01/23 Piqué e Shakira se separaram em 2022

Shakira contou que não está feliz após o término com Gerard Piqué. Em entrevista à Billboard, a cantora contou que teve o maior sonho destruído pela traição do jogador. Eles separaram em junho de 2022 após a artista descobriu que o ex-jogador de futebol a estava tendo relações, dentro de sua própria casa, com Clara Chía, ex-funcionária dela.



"Não acho que todos tenham acesso à felicidade. Ela está reservado para um número muito seleto de pessoas e não posso dizer que faço parte do clube neste momento", disse ela;



"Nada pode compensar a dor de destruir uma família. É claro que tenho que continuar pelo bem dos meus filhos, essa é minha maior motivação. Mas o meu maior sonho, mais do que colecionar discos de platina e Grammys, era criar os meus filhos com o pai", completou a cantora, que recebeu sete indicações ao prêmio este ano.

