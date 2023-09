Reprodução Instagram - 18.09.2023 Bruna Marquezine posa no painel de 'Besouro Azul', em Nova York

Bruna Marquezine , de 28 anos, apareceu emocionada em um vídeo publicado pela mãe, Neide Maia. No registro, a atriz se depara com um painel do filme “Besouro Azul”, na Time Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Esta é a última semana que a obra fica em cartaz.



“Ali, a minha foto”, pontuou ela, já emocionada e com os olhos marejados e a voz embargada. No vídeo, ela ainda aparece abraçando a mãe, Neide Maia, enquanto chora com o pôster do filme. Em outro momento, ela também abraça outros familiares que estavam com ela na viagem.



“Esse é o primeiro de muitos, olha minha menina alí, coisa linda”, celebrou a mãe de Bruna Marquezine. Maisa Silva, atriz e apresentadora, também elogiou a colega de profissão e exaltou sua atuação através dos stories ontem (18). Bruna interpreta Jenny Kord no longa-metragem.



“Que emoção poder ver minha prima Bruna Marquezine brilhando tanto nesse filme que é emocionante, engraçado, potente e cheio de representatividade, amei”, escreveu Maisa, que estrelará a última temporada de “De Volta aos 15” com Larissa Manoela no elenco .

Confira o vídeo abaixo:

