Reprodução/X - 12.10.2023 Luísa Sonza e Demi Lovato

A cantora norte-americana Demi Lovato submeteu a canção que fez em parceria com Luísa Sonza no último álbum da artista “Escândalo Íntimo”. A música “Penhasco2”, foi enviada para pré-avaliação do Grammy 2024, e poderá ser indicada ao prêmio na categoria de Best Pop Duo/Group Performance. Na música, Demi Lovato canta pela primeira vez em português.

Antes de uma música ou produção musical ser indicada ao Grammy, os próprios artistas e gravadoras submetem suas apostas, e os integrantes da Academia escolhem quem serão os indicados por meio dessa avaliação. Assim, há um pré-avaliação e duas outras etapas para saber quem de fato é o vencedor. A primeira é a das submissões, a outra é para saber quem serão indicados a receber o prêmio e, por fim, quem de fato ganhará.

Além da música com Luísa Sonza, Demi também submeteu outras produções em categorias diferentes, sendo elas: Revamped – Aoty, Rock Album; “Sorry Not Sorry (Rock Version)” – Roty, Rock Performance; “Still Alive” – Song Written for Visual Media; “Swine” – Music Video e “Penhasco 2” – Pop Duo/Group Performance.

Aoty é a sigla para Album Of The Year (álbum do ano), já Roty é Record Of The Year (gravação do ano). Embora confundido com Soty, sigla para Song Of The Year (canção do ano), a categoria Roty busca premiar os produtores, artistas e engenheiros musicais, enquanto a categoria Soty reconhece os compositores.

Segundo a Billboard, conheceremos os indicados ao Grammy em 10 de novembro deste ano, e os vencedores, em 4 de fevereiro de 2024.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente